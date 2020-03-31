Крым из-за COVID-19 приостановил автобусное сообщение с другими регионами
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Минтранс Крыма принял решение временно прекратить пассажирское автобусное сообщение с другими регионами РФ. Как пишут РИА Новости, в частности, речь идет о приостановке продажи билетов на автобусы, следующие в сторону Краснодарского края и Севастополя.
Сообщается, что эти меры будут действовать с 31 марта по 14 апреля. При этом муниципальные автобусы будут курсировать по графику только восемь часов в день - утром и вечером. Железнодорожное движение не ограничивается. Аэропорт «Симферополь» работает в штатном режиме, отмечает КИА.
Ранее НСН писала, что в Крыму специальные мобильные группы будут следить за соблюдением введенного режима самоизоляции. Об этом заявил глава Совета министров республики Юрий Гоцанюк. По его словам, целью создания спецгрупп является помощь врачам и работникам медучреждений.
В группы вошли представители правоохранительных органов, социальные работники, работники центров реабилитации, сотрудники отделов ГО, представители нацгвардии и казачества. Отмечается, что спецгруппы образованы в каждом городе полуострова.
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