Крым из-за COVID-19 приостановил автобусное сообщение с другими регионами

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Минтранс Крыма принял решение временно прекратить пассажирское автобусное сообщение с другими регионами РФ. Как пишут РИА Новости, в частности, речь идет о приостановке продажи билетов на автобусы, следующие в сторону Краснодарского края и Севастополя.

Сообщается, что эти меры будут действовать с 31 марта по 14 апреля. При этом муниципальные автобусы будут курсировать по графику только восемь часов в день - утром и вечером. Железнодорожное движение не ограничивается. Аэропорт «Симферополь» работает в штатном режиме, отмечает КИА.