Кордодром для авиамоделистов модернизируют в Москве

На месте существующей площадки для авиамоделистов появится просторный комплекс из пяти площадок, рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. На одном кордодроме смогут тренироваться и выступать представители разных дисциплин авиамодельного спорта: участники, запускающие пилотажные и скоростные модели, гоночные дроны, а также проводящие воздушные бои.

Рядом с площадками разместятся трибуны для зрителей, павильоны для судей, зона воркаута, павильон с библиотекой, выставочным залом и классы для групповых занятий.

