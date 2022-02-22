Кордодром для авиамоделистов модернизируют в Москве
Кордодром для авиамоделистов в Чертанове Центральном реконструируют. После обновления он будет отвечать всем мировым стандартам проведения тренировок и соревнований по авиамодельному спорту. По оснащенности и функциональности у нового московского кордодрома практически не будет аналогов в мире.
На месте существующей площадки для авиамоделистов появится просторный комплекс из пяти площадок, рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. На одном кордодроме смогут тренироваться и выступать представители разных дисциплин авиамодельного спорта: участники, запускающие пилотажные и скоростные модели, гоночные дроны, а также проводящие воздушные бои.
Рядом с площадками разместятся трибуны для зрителей, павильоны для судей, зона воркаута, павильон с библиотекой, выставочным залом и классы для групповых занятий.
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