Наталья Сергунина анонсировала соревнования по робототехнике в «Технограде»
Первый в России региональный чемпионат международного конкурса по авиаробототехнике и машинному зрению DJI RoboMaster Youth пройдет 17 апреля в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ.
Участниками соревнования станут 8 команд из столичных школ, колледжей и детских технопарков, в том числе, коллективы детских технопарков «Москва» и «Мосгормаш».
«Благодаря ресурсному центру профнавигации, созданному нами в прошлом году, у столичных школьников появилась возможность участвовать в крупных инженерных соревнованиях. В том числе представлять Россию на международном уровне», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Как отметила заммэра, первенство поможет учащимся проверить свою подготовку и получить новый опыт.
Конкурс DJI RoboMaster Youth — зрелищная битва роботов на стыке киберспорта и реальности. Победа в соревновании зависит не только от тактики, но и от инженерных находок и эффективности написанных участниками программ. Конкурсанты управляют наземными и воздушными роботы через мониторы, сидя спиной к треку, при этом в зал допускаются судьи и две команды.
Зрители смогут наблюдать за московским чемпионатом в «Технограде» через экраны первого этажа. Также трансляция соревнований пройдет на YouTube-канале инновационно-образовательного комплекса.
Кроме того, на первом этаже «Технограда» будут расположены две интерактивные площадки, где зрители смогут попрактиковаться в управлении роботом и дроном. Для участия необходима предварительная регистрация.
Международный турнир по робототехнике RoboMaster проводится в Китае с 2015 года. Россия в 2021 году первой в мире проведет региональные соревнования Robomaster Youth за пределами КНР. Победитель первенства в Москве отправится на международный турнир, который состоится в августе.
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