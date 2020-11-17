Кто портит воздух в России? Эколог оценил рекордное загрязнение

Как рассказала эксперт, в России в текущем году из-за эпидемии коронавируса загрязнение атмосферного воздуха, напротив, снизилось. В первую очередь — из-за уменьшения числа выхлопных газов в крупных городах, где люди реже стали пользоваться автомобилями.



«Особенно заметно это в Москве, где примерно на 30% снизилось загрязнение от выхлопных газов. Что касается якобы рекордных случаев — это происходит благодаря национальному проекту „Экология“. Наконец стали чаще отбирать пробы воздуха, увеличили количество анализируемых загрязняемых веществ — то есть ситуация осталась прежней или немного улучшилась, но контроль стал жестче. Отсюда и такие рекорды», — объясняет собеседник НСН.



Ситуация в воздухом улучшилась в 5 из 12 населенных пунктов, участвующих в национальном проекте «Экология», утверждает Пукалов. Однако количество пилотных городов слишком малое — необходимо включить в проект 40-80 городов, где ситуация с воздухом неудовлетворительная. Также, по мнению эксперта, ощущается нехватка финансов на программу «Чистый воздух».



«К сожалению, в национальном проекте „Экология“ часть „Чистый воздух“ действительно была секвестирована, то есть объем финансирования был сокращен из-за пандемии на 15 миллиардов рублей. Просто не хватает денег. Тот объем финансирования, который сейчас рассчитан до 2030 года, он явно недостаточен для того, чтобы реализовать поставленные цели», — заключил эксперт.



Ранее в эфире НСН о программе «Чистый воздух» высказался председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Спикер предположил, что ее реализация может быть сорвана.

