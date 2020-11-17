Минприроды назвали виновником рекорда по загрязнению воздуха в России

В 2020 году в России установлен рекорд по загрязнению воздуха за последние 16 лет. К такому выводу пришла аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. В отчете компании говорится, что с начала 2020 года в стране зафиксирован 171 случай высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха, что втрое больше показателей 2019-го и на треть превосходит прежний антирекорд 2010 года.



Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в эфире НСН согласился с экологической проблемой в стране.



«Мониторинги разные бывают. Например, Росгидромет недавно сообщал другую информацию, гораздо более жизнерадостную и оптимистичную. Но на мой взгляд, безотносительно того, какой мониторинг более правильный, а какой более ущербный и корявый, есть повод задуматься о том, что у нас происходит с федеральной программой „Чистый воздух“», — заметил депутат.