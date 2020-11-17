Минприроды назвали виновником рекорда по загрязнению воздуха в России
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды в эфире НСН указал на опасность срыва федеральной программы «Чистый воздух».
В 2020 году в России установлен рекорд по загрязнению воздуха за последние 16 лет. К такому выводу пришла аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. В отчете компании говорится, что с начала 2020 года в стране зафиксирован 171 случай высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха, что втрое больше показателей 2019-го и на треть превосходит прежний антирекорд 2010 года.
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в эфире НСН согласился с экологической проблемой в стране.
«Мониторинги разные бывают. Например, Росгидромет недавно сообщал другую информацию, гораздо более жизнерадостную и оптимистичную. Но на мой взгляд, безотносительно того, какой мониторинг более правильный, а какой более ущербный и корявый, есть повод задуматься о том, что у нас происходит с федеральной программой „Чистый воздух“», — заметил депутат.
Бурматов указал, что она находится под угрозой срыва, поскольку 12 участников программы, самых загрязненных промышленных городов страны, «не получили ни копейки федеральных средств на выполнение задач по снижению объема нагрузки на атмосферный воздух».
«А это, на минуточку, указ президента, исполнение которого, по нашим оценкам, может быть сорвано. В 2019 году не были подготовлены правила предоставления межбюджетных трансфертов, а в 2020 году просто не успели регионам направить деньги и их забрали обратно в резервный фонд. Это все происходило на уровне министерства природы РФ», — объяснил политик.
По словам собеседника НСН, регионам приходится самостоятельно решать проблемы с загрязнением воздуха, что они не всегда способны сделать .
«Решать системные проблемы, как, например, в Красноярске, где часть загрязнений генерируется угольными ТЭЦ, самостоятельно регион не может, нужна федеральная поддержка. Я вот житель Челябинска. Челябинск за два года не получил более 5 млрд рублей по этой программе. Это очень большие деньги. Для города это вопрос, например, перевода общественного транспорта на более экологичные виды: развитие сети электрического транспорта и так далее. К сожалению, этих средств так и не было. И фактически программа тормозится».
Ранее гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров в эфире НСН посоветовал властям Москвы и других регионов уделить внимание озеленению городов.
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