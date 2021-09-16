Контракт на проектирование метро в Нижнем Новгороде заключат до конца года

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в 2021 году планируется заключение контракта на проектирование и строительство в Нижнем Новгороде метро до площади Сенной, сообщает РИА Новости.

По его словам, решения по Сормовскому направлению тоже приняты, однако в данном случае потребуется больше времени.

«В случае с Сенной у нас был проект, его надо только адаптировать, – это около девяти месяцев, то в случае Сормова проекта не было, его надо будет разработать с нуля, а это 12 месяцев как минимум», - отметил глава региона.

Никитин добавил, что «сроки решения этих вопросов примерно до 2025-2026 года».

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что принято решение построить метро в Челябинске, расширить метро в Нижнем Новгороде, а вопрос строительства метро в Красноярске дорабатывается.

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ФОТО: «Мосинжпроект»
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