Хуснуллин анонсировал строительство метро в Нижнем Новгороде и Челябинске
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире YouTube-канала «Россия 24» заявил, что вопрос строительства метро в Красноярске дорабатывается.
По его словам, было принято решение построить метро в Челябинске, а также расширить в Нижнем Новгороде.
«Принято решение по таким сложным проектам, как метро в Нижнем Новгороде... По метро в Челябинске принято решение», - рассказал вице-премьер на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Строительство метро в Челябинске стартовало ещё в ХХ веке, однако остановилось после распада Советского Союза, сообщает Ura.ru. В 2021 году реализацию проекта было решено возобновить, а президент РФ Владимир Путин пообещал области инфраструктурный кредит на эти цели.
В Нижнем Новгороде метро было запущено в ноябре 1985 года, в настоящее время маршрутная сеть включает две линии и 15 станций.
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