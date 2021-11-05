Коллективный иммунитет к COVID-19 в Москве достиг 64,2%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Москве составляет 64,2%.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 48%

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, полную вакцинацию от вируса прошли 5 407 890 москвичей. При этом прививку первым компонентом вакцины сделали 5 741 863 человека.

В Московской области уровень коллективного иммунитета составил 67,3%. Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошел 4 006 021 гражданин, 3 871 998 человек привились полностью.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияМосковская ОбластьМоскваКоронавирус
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