Коллективный иммунитет к COVID-19 в Москве достиг 64,2%
5 ноября 202112:43
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Москве составляет 64,2%.
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, полную вакцинацию от вируса прошли 5 407 890 москвичей. При этом прививку первым компонентом вакцины сделали 5 741 863 человека.
В Московской области уровень коллективного иммунитета составил 67,3%. Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошел 4 006 021 гражданин, 3 871 998 человек привились полностью.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru