Количество многодетных семей в Москве увеличилось в 2,5 раза за последние 10 лет
Почти 167,1 тыс. многодетных семей зафиксировано в Москве. Таковы данные на конец 2020 года. За последние 10 лет их количество увеличилось в 2,5 раза, говорится на официальном сайте мэра Москвы.
В таких семьях воспитываются около 420 тыс. детей.
«Город поддерживает многодетные семьи - ежемесячными выплатами и предоставлением разнообразных льгот, например, в оплате услуг ЖКХ, телефонной связи и многого другого», - говорится в сообщении.
В прошлом году пособия и социальные выплаты семьям с детьми выросли на 5,6%. В меры социальной поддержки семей входит комплекс льгот и натуральной помощи. Для тех из них, которые испытывают трудности, работает 29 организаций поддержки семьи и детства. Кроме того, в городе оказывают поддержку детям-сиротам и приемным семьям. Главная задача состоит в том, чтобы устроить сирот в семьи.
«Сейчас с приемными родителями растут 93,3% детей-сирот - это 18 тыс. 442 ребенка. В учреждениях воспитываются 1 тыс. 324 ребенка (6,7%)», - указывается в сообщении.
С 2014 года в Москве стартовал проект имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание сразу пятерых подростков или детей с инвалидностью. За это время 46 семей взяли на воспитание 286 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 2020 года начал работать портал «Моя новая семья», на которой размещается информация для будущих приемных родителей и опекунов. Также запущен проект «Давай друЖИТЬ!», задача которого - поиск наставников для детей-сирот и подростков, попавших в трудные жизненные обстоятельства.
Ранее на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина сообщалось, что порядок получения социальных выплат для семей с детьми упростили в Москве.
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