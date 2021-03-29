В Госдуме анонсировали создание министерства семейной политики в РФ

Аудиторы Счётной палаты сообщили о новом рекорде неэффективности нацпроекта «Демография». Уже третий год подряд расходы на стимулирование рождаемости растут, а численность населения продолжает падать. Финансовые вливания не смогли остановить ни падение рождаемости, ни рост смертности. За последние три года естественная убыль населения перевалила уже за один миллион человек. Демографы прогнозируют, что, при соблюдении тенденций, к 2050 году население России сократится вдвое.

Депутат Госдумы Инга Юмашева в ходе пресс-конференции НСН рассказала, что в России снижение рождаемости стало рекордным.

«За последние 30 лет мы потеряли более 20 млн человек, к 2030 году убыль населения может составить порядка 30 млн, снижение рождаемости стало рекордным и может стать необратимым», - сказала она.

Для решения демографической проблемы в каждой семье должно быть трое и более детей, напомнила Юмашева.

«Президент России Владимир Путин поручил разработать специальный орган, который будет ответственным за семейную политику в России. Хотелось бы выразить надежду, что это будет орган с расширенными полномочиями, в идеале - министерство по демографии, вопросам семьи», - добавила она.

Юмашева отметила, что в Башкирии такое министерство в региональном правительстве уже есть.

