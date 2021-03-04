Собянин упростил порядок получения ряда социальных выплат и пособий на детей

Порядок получения социальных выплат для семей с детьми упростили в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Градоначальник подписал постановление, согласно которому при подаче заявлений в электронном виде через портал госуслуг не нужно прикреплять документы, подтверждающие право на выплаты.

Отмечается, что изменения коснутся дополнительного единовременного пособия молодым семьям при рождении ребенка, ежемесячного детского пособия малообеспеченным семьям, единовременной выплаты при рождении ребенка, отдельных соцвыплат многодетным семьям.

Кроме того, новый порядок получения будет действовать также для выплат единовременного пособия женщинам, вставшим на учет до 20 недель беременности в медорганизациях на территории Москвы, и для соцвыплат отдельным категориям семей с детьми до трех лет.

При этом столичный Департамент труда и социальной защиты населения самостоятельно получит данные, необходимые для подтверждения права на выплаты, в рамках межведомственного электронного документооборота.

Отмечается, что упрощение получения соцвыплат для семей с детьми является частью системной модернизации государственных услуг.

