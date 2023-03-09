Калужский фестиваль «Архстояние» вошел в Топ-50 лучших событий туризма

В конкурсе приняли участие более тысячи претендентов из 70 регионов России. Первым этапом стало народное голосование, на следующем этапе победителей выбирало экспертное жюри. Кроме оригинальности идеи и вклада в развитие туризма важными критериями считались регулярность проведения, а также сезонность, массовость и прочие социальные удобства.

Ежегодный фестиваль ландшафтной архитектуры традиционно проходит в арт-парке «Никола-Ленивец». В этом году он пройдет с 28 по 30 июля.

