Калужский фестиваль «Архстояние» вошел в Топ-50 лучших событий туризма

Калужский фестиваль «Архстояние» вошел в топ-50 лучших туристических событий текущего года национальным календарем EventsInRussia.

Фотопортреты женщин-героев представят на выставке в Музее Победы в Калужской области

В конкурсе приняли участие более тысячи претендентов из 70 регионов России. Первым этапом стало народное голосование, на следующем этапе победителей выбирало экспертное жюри. Кроме оригинальности идеи и вклада в развитие туризма важными критериями считались регулярность проведения, а также сезонность, массовость и прочие социальные удобства.

Ежегодный фестиваль ландшафтной архитектуры традиционно проходит в арт-парке «Никола-Ленивец». В этом году он пройдет с 28 по 30 июля.

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ФОТО: Министерство культуры и туризма Калужской области
ТЕГИ:ФестивальКалужская Область
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