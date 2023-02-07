Калужские власти отчитались о цифровизации региональной медицины

Поставленные на 2022 год задачи по цифровизации здравоохранения в Калужской области были достигнуты. Регион вошел в число 30, которые перевели свою медицинскую информационную систему на новую платформу. Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Константин Пахоменко.

По его словам, благодаря этой работе медицинские сведения стали доступны в федеральных платформах госуслуг и ЕГИСЗ. Теперь региональные учреждения здравоохранения связаны с национальными медицинскими центрами. Выступая на координационном совещании в правительстве области Пахоменко отметил, что проделанная работа позволила решить, в том числе, проблему своевременной постановки на учёт во время беременности, что снизило риск младенческой и материнской смертности.

Жители Калуги предложили более 10 мест для установки стелы «Город воинской доблести»

Кроме того, в единый реестр попадают данные калужан с проблемами в области кардиологии и сердечно-сосудистой системы, онкологическими заболеваниями. Таким образом для пациента формируются индивидуальные рекомендации, производится расчёт группы риска и функционального класса, а также определяется дата визита к специалисту.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша, в свою очередь, поручил главе областного Минздрава продолжать цифровизации региона и уделить внимание лёгкому получению онлайн-рецепта от врача.

Ранее стало известно о том, что в городе Обнинске в Калужской области будет построен крупнейший в Европе завод изотопной продукции медицинского назначения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: mos.ru/Евгений Самарин
ТЕГИ:МедицинаКалужская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры