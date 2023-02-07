Калужские власти отчитались о цифровизации региональной медицины

Поставленные на 2022 год задачи по цифровизации здравоохранения в Калужской области были достигнуты. Регион вошел в число 30, которые перевели свою медицинскую информационную систему на новую платформу. Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Константин Пахоменко.

По его словам, благодаря этой работе медицинские сведения стали доступны в федеральных платформах госуслуг и ЕГИСЗ. Теперь региональные учреждения здравоохранения связаны с национальными медицинскими центрами. Выступая на координационном совещании в правительстве области Пахоменко отметил, что проделанная работа позволила решить, в том числе, проблему своевременной постановки на учёт во время беременности, что снизило риск младенческой и материнской смертности.