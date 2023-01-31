В Калужской области появится уникальное фармацевтическое предприятие

В сообщении говорится, что стандарты GMP являются гарантией качества, безопасности производства и применения лекарственных форм. Отмечается, что завод в Обниске станет первым подобным предприятием в России, что позволит снять зависимость отечественной медицины от импортных радиофармпрепаратов (РФП).

Уточняется, что завод будет выпускать РФП, в том числе, наиболее востребованные продукты на основе изотопов йода-131, самария-153, молибдена-99. Также планируются перспективные активные РФП на основе лютеция-177, актиния-225, радия-223 и других изотопов, а РФП для диагностики и терапии, в том числе, неоперабельных метастатических форм рака.

Глава Минздрава РФ Михаила Мурашко подчеркнул, строительство завода в Обнинске - это своевременный ответ Госкорпорации «Росатом» на рост потребности российского здравоохранения в высокотехнологичной медицинской помощи.

«Развитие инфраструктуры производства радиофрампрепаратов и оказание медицинских услуг с использованием технологий ядерной медицины и лучевой терапии позволит повысить доступность данного вида услуг для широких масс населения России», - заключил министр.

Ранее в Калуге на базе компании «Мануфактуры Боско» открылся Центр экипировки медиков, городское предприятие «Калугафармация» заключила договор с компанией на изготовление комплектов одежды для медработников области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

