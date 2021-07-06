Кадыров выдвинул свою кандидатуру на выборы главы Чечни

Срок выдвижения кандидатов заканчивался 8 июля. До 4 августа кандидаты должны представить в избирком Чечни документы для регистрации.

Пойти на выборы главы республики на новый срок Кадырову предложил президент России Владимир Путин. Это произошло 23 июня во время видеоконференции с их участием. В тот же день Всемирный съезд народов Чечни призвал Кадырова выдвинуть свою кандидатуру на выборы.

Ранее режиссер и сценарист Александр Сокуров в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН» назвал выдвижение Кадырова на Нобелевскую премию мира первоапрельской шуткой.

