Кадыров сделал замечание журналистам, задающим вопросы Путину
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высказал мнение, что журналисты федеральных каналов, задающие вопросы президенту страны, недостаточно информированы и им следует брать пример с чеченских коллег.
«У журналистов, задающих вопросы нашему президенту Владимиру Путину, не хватает информации, а иначе бы они знали, что, к примеру, в Чеченской республике прямые эфиры и ответы на злободневные вопросы жителей проходят регулярно и не только в социальных сетях», - написал Кадров в Telegram во время продолжающейся Прямой линии с Владимиром Путиным.
По его словам, каждую неделю руководители республики и муниципалитетов выходят в прямой эфир программы «Особый разговор» на ЧГТРК «Грозный» и отвечают на «самые неудобные и тяжелые» вопросы. Спустя несколько дней чеченские журналисты готовят материалы «по следам прямого эфира» и проверяют, выполнил ли чиновник обещания, данные в программе.
«Ваш покорный слуга, помимо регулярных эфиров в соцсетях, проводит ежегодные прямые эфиры с гражданами, где любой может задать вопрос, используя любое удобное средство связи. С этим вопросом в Чеченской республике все налажено на самом высоком уровне. Советую федеральным каналам перенять опыт ЧГТРК», - отметил Кадыров.
По его данным, из 7700 проблемных вопросов, поднятых жителями Чечни с 2019 года в программе «Особый разговор», решены 6384.
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