Кадыров отменил ковидные ограничения в Чечне
Все ограничения по коронавирусу в Чечне отменят. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
«Ситуация с распространением COVID-19 благополучная, количество поступающих пациентов исчисляется в единицах, а в некоторые дни поступивших нет и вовсе. Заболеваемость стремится к нулю, и всего лишь несколько пациентов находится в отделениях реанимации», — написал Кадыров в Instagram.
Глава Чечни поблагодарил «за неустанный труд» региональный оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса, Минздрав республики задействованные в борьбе с инфекцией службы, пишет РИА ФАН.
Между тем в России за последние сутки выявили 51 231 случай COVID-19, 9 401 пациент был госпитализирован, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru