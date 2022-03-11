Кадыров отменил ковидные ограничения в Чечне

«Ситуация с распространением COVID-19 благополучная, количество поступающих пациентов исчисляется в единицах, а в некоторые дни поступивших нет и вовсе. Заболеваемость стремится к нулю, и всего лишь несколько пациентов находится в отделениях реанимации», — написал Кадыров в Instagram.

Глава Чечни поблагодарил «за неустанный труд» региональный оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса, Минздрав республики задействованные в борьбе с инфекцией службы, пишет РИА ФАН.

Между тем в России за последние сутки выявили 51 231 случай COVID-19, 9 401 пациент был госпитализирован, напоминает «Свободная пресса».

