Кабмин направит 86,5 млрд рублей на покупку трамваев и троллейбусов в регионах

«В 2023—2025 годах 10 российских регионов получат субсидии на реализацию проектов, связанных с комплексным развитием городского электрического транспорта»,— говорится в заявлении.

Также часть средств направят на устройство освещения и благоустройство территорий рядом с дорогами, по которым движется автотранспорт.

Уточняется, что федеральные транши поступят на условиях софинансирования в Волгоградскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Ростовскую, Саратовскую и Ярославскую области, а также – в Краснодарский, Красноярский и Пермский края, уточняет RT.

На эти средства в российских регионах реконструируют 620 км трамвайных путей, приобретут около 650 трамваев, свыше 280 электробусов и более 120 зарядных станций.

Ранее сообщалось, что Минстрой займется проектированием беспилотных трамвайных линий в регионах России. В ведомстве хотят актуализировать правила «Трамвайные и троллейбусные линии». Акцент собираются сделать на развитии беспилотного транспорта.



