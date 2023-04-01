Кабмин направит 86,5 млрд рублей на покупку трамваев и троллейбусов в регионах
Российское правительство выделит десяти регионам 86,5 млрд рублей на развитие городского электротранспорта в 2023—2025 годах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина 1 апреля, в субботу.
«В 2023—2025 годах 10 российских регионов получат субсидии на реализацию проектов, связанных с комплексным развитием городского электрического транспорта»,— говорится в заявлении.
Также часть средств направят на устройство освещения и благоустройство территорий рядом с дорогами, по которым движется автотранспорт.
Уточняется, что федеральные транши поступят на условиях софинансирования в Волгоградскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Ростовскую, Саратовскую и Ярославскую области, а также – в Краснодарский, Красноярский и Пермский края, уточняет RT.
На эти средства в российских регионах реконструируют 620 км трамвайных путей, приобретут около 650 трамваев, свыше 280 электробусов и более 120 зарядных станций.
Ранее сообщалось, что Минстрой займется проектированием беспилотных трамвайных линий в регионах России. В ведомстве хотят актуализировать правила «Трамвайные и троллейбусные линии». Акцент собираются сделать на развитии беспилотного транспорта.
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