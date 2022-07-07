Минстрой займется проектированием беспилотных трамвайных линий

Проектированием беспилотных трамвайных линий в регионах России занялся Минстрой, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве хотят актуализировать правила «Трамвайные и троллейбусные линии». Акцент собираются сделать на развитии беспилотного транспорта.

«Изменение свода правил обеспечит учет таких современных технологий, как беспилотные трамвайные линии, а также расширит возможности создания доступной среды для маломобильных групп населения», - уточнил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сергей Музыченко.

Отмечается, что беспилотные трамваи уже зарекомендовали себя в Китае, Европе и ОАЭ. Также новые правила будут учитывать современные требования как к электротранспорту, так и к организации его обслуживания и ремонта на этапах проектирования, строительства и эксплуатации.

Ранее сообщалось, что дети в возрасте до семи лет смогут бесплатно ездить в пригородных электричках, как и в городском транспорте. Закон подписал президент Владимир Путин.



