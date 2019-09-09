Бату Хасиков рассказал, чем займётся на посту главы Калмыкии

Врио руководителя Калмыкии Бату Хасиков («Единая Россия») одержал победу на выборах главы республики. За него отдали свои голоса 82,57% избирателей. Согласно данным республиканской ЦИК, второе место заняла Наталья Манжикова от «Справедливой России» – 8,51%, третье – Петр Вышкварок от ЛДПР с 3,35%, на четвертом месте Батыр Мучиев от «Патриотов России»(2,75%). Явка на выборах в Калмыкии, которые состоялись 8 сентября, составила 55,14%.

Бату Хасиков в беседе с НСН рассказал, что намерен создать в регионе комфортную среду для жизни.

«Мы будем придерживаться того плана, который наметили для себя. Это реализация мероприятий, включенных в индивидуальный план социально-экономического развития Калмыкии. Они связаны со всеми отраслями в республике, с благоприятной, комфортной средой для жизни. Это вода, дорожная инфраструктура, развитие городов, поддержка сельскохозяйственного сектора, развитие туризма, нефтедобывающей отрасли. Все мероприятия важные. До этого многие направления были забыты, не развиты и давно требовали большего внимания. Сейчас уже намечена дорожная карта для того, чтобы сделать жизнь в республике благоприятной», – заявил Хасиков.