Из-за извержения Шивелуча установлен красный уровень авиаопасности

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 8 км над уровнем моря. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.

Шлейф из пепла простирался к северо-востоку от вулкана на 42 км, передает RT.

На Камчатке началось извержение вулкана

Специалисты установили для Шивелуча красный уровень авиационной опасности. По данным краевого МЧС, пеплопадов в населенных пунктах вблизи вулкана не зарегистрировано.

Накануне геологическая служба США сообщила о начале извержения одного из самых больших вулканов на Гавайских островах - Килауэа.

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ФОТО: РИА Новости/В. Чистяков
ТЕГИ:ВулканыКамчатка
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