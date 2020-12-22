Из-за извержения Шивелуча установлен красный уровень авиаопасности
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 8 км над уровнем моря. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.
Шлейф из пепла простирался к северо-востоку от вулкана на 42 км, передает RT.
Специалисты установили для Шивелуча красный уровень авиационной опасности. По данным краевого МЧС, пеплопадов в населенных пунктах вблизи вулкана не зарегистрировано.
Накануне геологическая служба США сообщила о начале извержения одного из самых больших вулканов на Гавайских островах - Килауэа.
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