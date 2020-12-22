Из-за извержения Шивелуча установлен красный уровень авиаопасности

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 8 км над уровнем моря. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.

Шлейф из пепла простирался к северо-востоку от вулкана на 42 км, передает RT.