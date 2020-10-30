На Камчатке началось извержение вулкана
30 октября 202009:06
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до шести километров над уровнем моря, передает РИА Новости.
По данным сейсмологов, на которые ссылается агентство, шлейф пепла распространился на 24 километра на северо-восток от вулкана.
Вулкан имеет «оранжевый» уровень опасности для авиасообщения, расположен в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского на востоке полуострова, его высота почти 1500 метров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru