На Гавайских островах началось извержение вулкана Килауэа
Геологическая служба США в своём Твиттере сообщила о старте извержения одного из самых больших вулканов на Гавайских островах - Килауэа.
По данным сейсмологов, извержение в кратере вершины началось в 10:30 по московскому времени 21 декабря. Проснувшийся вулкан Килауэа также вызвал землетрясение магнитудой 4,4 балла. В районе объявлен красный уровень угрозы.
Последний раз Килауэа просыпался весной 2018 года. Потоки магмы практически полностью уничтожили городок Леилани-Эстейтс, два прибрежных курорта и множество дорог. Ущерб составил около 800 миллионов долларов США.
Ранее в России пепел с извергающегося на Камчатке вулкана Безымянный выпал в двух посёлках. Как сообщили в краевом управлении МЧС, в поселках Лазо и Атласово Мильковского района толщина слоя составила до 1 миллиметра.
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