Иностранцам в Ленобласти запретили работать таксистами
22 августа 202415:13
В Ленинградской области ввели запрет на работу иностранных граждан в сфере легкового такси и арендованных автомобилей с водителем. Об этом сообщила прокуратура региона.
Ранее прокурор области Сергей Жуковский направил соответствующее предложение губернатору региона. Инициатива была поддержана. Запрет установлен до конца 2024 года.
Ранее иностранным гражданам запретили работать в некоторых сферах на территории Красноярского края. В числе сфер, которые оказались под запретом, и легковое такси.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru