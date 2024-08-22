Иностранцам в Ленобласти запретили работать таксистами

В Ленинградской области ввели запрет на работу иностранных граждан в сфере легкового такси и арендованных автомобилей с водителем. Об этом сообщила прокуратура региона.

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Ранее прокурор области Сергей Жуковский направил соответствующее предложение губернатору региона. Инициатива была поддержана. Запрет установлен до конца 2024 года.

Ранее иностранным гражданам запретили работать в некоторых сферах на территории Красноярского края. В числе сфер, которые оказались под запретом, и легковое такси.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Трудовые МигрантыТаксиЛенинградская Область

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