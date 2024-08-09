В Красноярском крае запретят работу мигрантов в нескольких видах деятельности
Иностранным гражданам запретили работать в некоторых сферах на территории Красноярского края. Об этом сообщил глава региона Михаил Котюков.
Губернатор подписал соответствующий указ.
«Трудовых мигрантов нельзя будет привлекать к работе в легковом такси и в розничной торговле алкоголем и табачными изделиями в специализированных магазинах», — написал Котюков в Telegram-канале.
Решение вступит в силу с 1 марта следующего года, чтобы работодатели могли подготовиться к отстранению сотрудников-иностранцев. Губернатор добавил, что власти совместно с краевым управлением МВД анализируют, в каких отраслях и видах деятельности следует ввести аналогичные ограничения.
Ранее в Челябинской области расширили список сфер, в которых запрещено работать мигрантам, напоминает Ura.ru. В перечень включили оптовую и розничную торговлю, гостиницы и общепит, ремонт автомобилей и мотоциклов, спорт, отдых, развлечения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru