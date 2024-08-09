В Красноярском крае запретят работу мигрантов в нескольких видах деятельности

Губернатор подписал соответствующий указ.

«Трудовых мигрантов нельзя будет привлекать к работе в легковом такси и в розничной торговле алкоголем и табачными изделиями в специализированных магазинах», — написал Котюков в Telegram-канале.

Решение вступит в силу с 1 марта следующего года, чтобы работодатели могли подготовиться к отстранению сотрудников-иностранцев. Губернатор добавил, что власти совместно с краевым управлением МВД анализируют, в каких отраслях и видах деятельности следует ввести аналогичные ограничения.

Ранее в Челябинской области расширили список сфер, в которых запрещено работать мигрантам, напоминает Ura.ru. В перечень включили оптовую и розничную торговлю, гостиницы и общепит, ремонт автомобилей и мотоциклов, спорт, отдых, развлечения.

