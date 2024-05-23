Кадыров провел встречу с Путиным и пригласил его в Чечню
Президент Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров провели встречу в Москве. Об этом руководитель республики написал в своем Telegram-канале.
«Доложил о социально-экономической ситуации. Она стабильная. Планомерно идет развитие всех ветвей экономики», — сообщил Кадыров.
Глава Чечни отметил, что в регионе реализуют свыше 500 инвестпроектов, в том числе строительство двух гидроэлектростанций, нового аэропорта, железнодорожного вокзала. Также в республике принимают меры по снижению безработицы, до конца года показатель планируют снизить с 7,5 до 5 процентов.
«У нас также хорошие темпы строительства жилья. В одном только Грозном возводим новый район имени В.В. Путина на 2 млн кв. м жилья и 900 тысяч кв. м различных объектов соцназначения. Наглядно показал, как будет выглядеть самый большой микрорайон Грозного», — указал глава Чечни.
Также лидер республики рассказал главе государства об участии Чечни в специальной военной операции, указав, что с начала СВО из региона было направлено 43,5 тысячи бойцов, в числе которых 18 тысяч добровольцев, пишет Ura.ru.
Кадыров отметил, что поблагодарил российского лидера «за поддержку всех начинаний и личное участие в позитивных изменениях региона». Также глава Чечни передал пожелание народа и пригласил президента в гости в республику.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru