Хинштейн опроверг информацию об ударе по детской больнице в Рыльске
Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн опроверг появившуюся в соцсетях информацию о попадании нескольких украинских ракет в детскую больницу в Рыльске. Об этом врио губернатора написал в Telegram-канале.
Хинштейн назвал эти сообщения ложью, подчеркнув, что в городе нет отдельной детской больницы.
«Все маленькие пациенты проходят лечение в Рыльской ЦРБ», — указал руководитель региона.
По словам Хинштейна, стационарные отделения больницы работают в усиленном режиме. Медики и пациенты не пострадали при атаке ВСУ.
Ранее украинские войска ударили по Рыльску ракетами, повредив здания ДК, колледжа, школы, пожарной части. Хинштейн сообщал, что погибли шесть человек, в том числе ребенок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru