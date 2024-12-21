Хинштейн опроверг информацию об ударе по детской больнице в Рыльске

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн опроверг появившуюся в соцсетях информацию о попадании нескольких украинских ракет в детскую больницу в Рыльске. Об этом врио губернатора написал в Telegram-канале.

Хинштейн назвал эти сообщения ложью, подчеркнув, что в городе нет отдельной детской больницы.

«Все маленькие пациенты проходят лечение в Рыльской ЦРБ», — указал руководитель региона.

По словам Хинштейна, стационарные отделения больницы работают в усиленном режиме. Медики и пациенты не пострадали при атаке ВСУ.

Ранее украинские войска ударили по Рыльску ракетами, повредив здания ДК, колледжа, школы, пожарной части. Хинштейн сообщал, что погибли шесть человек, в том числе ребенок.

