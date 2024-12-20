Хинштейн заявил, что при обстреле Рыльска погибли шесть человек

В результате ракетного удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Рыльску, по предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один ребёнок. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

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По его словам, ещё 10 пострадавших, в числе которых один 13-летний подросток, были доставлены в Центральную районную больницу Рыльска и находятся под наблюдением врачей.

«Скорбим вместе с семьями погибших. Никто не останется без поддержки... Уверен, что заказчики и исполнители этого кровавого преступления понесут заслуженное возмездие», - написал он.

Ранее Хинштейн заявил, что в результате ракетного удара в Рыльске были повреждены социальные объекты, педколледж, школа и пожарная часть, а также частные домовладения, сообщает RT.

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