Бывший глава Суджанского района пострадал при эвакуации мирных жителей
Экс-глава Суджанского района Курской области Александр Богачев пострадал во время проведения эвакуации жителей города Суджа. Об этом пишет РИА Новости.
Бывший чиновник подтвердил, что был ранен, но, по его словам, все «нормально, жить будем».
«Сегодня с ребятами вывезли из Суджи 54 человека. Завтра тоже планируем продолжить», - сообщил Богачев.
Экс-руководитель района оставил должность в ноябре на фоне недовольства его работой со стороны населения.
Ранее стало известно, что в Судже и окрестностях нашли около ста человек, пропавших без вести, пишет Ura.ru.
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