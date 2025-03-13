Бывший глава Суджанского района пострадал при эвакуации мирных жителей

Бывший чиновник подтвердил, что был ранен, но, по его словам, все «нормально, жить будем».

«Сегодня с ребятами вывезли из Суджи 54 человека. Завтра тоже планируем продолжить», - сообщил Богачев.

Экс-руководитель района оставил должность в ноябре на фоне недовольства его работой со стороны населения.

Ранее стало известно, что в Судже и окрестностях нашли около ста человек, пропавших без вести, пишет Ura.ru.

