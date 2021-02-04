Хабаровский НПЗ возобновил выпуск бензина
Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) возобновил выпуск бензина марки АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Планируется, что ежедневно выработка составит 1 тыс. тонн, что полностью удовлетворит потребности Хабаровского края.
Первая партия в 500 тонн уже была доставлена на АЗС сети «ННК» в среду, а в ночь на четверг было выгружено еще 400 тонн бензина со складов Росрезерва. Также 2,2 тыс. тонн бензина АИ-92 прибудут в регион с нефтеперерабатывающих заводов Сибири, сообщает «Интерфакс».
Накануне сообщалось, что в Хабаровской крае с середины января начался дефицит бензина. На автозаправках образовывались огромные очереди, затем бензин начали выдавать по карточкам.
Проблема возникла из-за плановой модернизации Хабаровского НПЗ, передает РЕН ТВ.
Накануне ситуацию прокомментировал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он назвал ситуацию с дефицитом бензина в регионе экстраординарной.
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