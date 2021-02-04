Хабаровский НПЗ возобновил выпуск бензина

Накануне сообщалось, что в Хабаровской крае с середины января начался дефицит бензина. На автозаправках образовывались огромные очереди, затем бензин начали выдавать по карточкам.

Проблема возникла из-за плановой модернизации Хабаровского НПЗ, передает РЕН ТВ.

Накануне ситуацию прокомментировал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он назвал ситуацию с дефицитом бензина в регионе экстраординарной.

