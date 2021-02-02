Бензин в Хабаровском крае продают по карточкам

Бензин из Росрезерва будет доставлен в Хабаровский край, часть топлива будут отпускать по карточкам. Об этом сообщил зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Проблемы с топливом возникли в регионе с 18 января, а с 27-го числа на АЗС возникли километровые очереди. Проблемы возникли с покупкой бензина АИ-92 и АИ-95. Некоторые заправки из-за отсутствия топлива не работают.