Бензин в Хабаровском крае продают по карточкам

Бензин из Росрезерва будет доставлен в Хабаровский край, часть топлива будут отпускать по карточкам. Об этом сообщил зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Проблемы с топливом возникли в регионе с 18 января, а с 27-го числа на АЗС возникли километровые очереди. Проблемы возникли с покупкой бензина АИ-92 и АИ-95. Некоторые заправки из-за отсутствия топлива не работают.

Уровень цен на бензин АИ-92 приблизился к историческому максимуму

Проблемы возникли из-за плановой модернизации хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Власти ранее пообещали, что к обычному графику работы предприятие вернется с 1 февраля, однако в полную силу он так и не заработал, сообщает РИА Новости.

Зампред краевого правительства сообщил, что топливо пока будет ежедневно поставляться в регион из Росрезерва. Также власти заявили, что контролируют цены на топливо. По их данным, цены подняли три независимых нефтетрейдера.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил, что нефтяные компании РФ нарастят выпуск и запасы бензина, передает Ura.ru. Мера позволит стабилизировать розничные цены на топливо.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:БензинХабаровский Край
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