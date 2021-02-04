Дегтярев прокомментировал ситуацию с дефицитом бензина в Хабаровском крае

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал ситуацию с дефицитом бензина в регионе – экстраординарной, написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время ведется работа над разрешением ситуации в сотрудничестве с руководством «ННК» и министерством энергетики России. Как сообщил Дегтярев, 3 февраля в Хабаровск прибыл состав с автомобильным топливом из Росрезерва, выделенным по запросу краевого правительства.