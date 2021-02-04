Дегтярев прокомментировал ситуацию с дефицитом бензина в Хабаровском крае
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал ситуацию с дефицитом бензина в регионе – экстраординарной, написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящее время ведется работа над разрешением ситуации в сотрудничестве с руководством «ННК» и министерством энергетики России. Как сообщил Дегтярев, 3 февраля в Хабаровск прибыл состав с автомобильным топливом из Росрезерва, выделенным по запросу краевого правительства.
Перебои с топливом в регионе началась 18 января. В результате этого на АЗС края образовались очереди, часть заправок закрылась из-за отсутствия топлива. Это случилось из-за плановой модернизации Хабаровского НПЗ. Завод заработал 30 января. Власти ранее пообещали, что к обычному графику работы предприятие вернется с 1 февраля, однако в полную силу он так и не заработал.
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