Губернаторам разрешили вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса

Российским губернаторам поручено при необходимости вводить ограничения из-за коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина.

В поручении правительства отмечается, что главы регионом должны совместно с региональными оперативными штабами после анализа текущей эпидемиологической обстановки могут принимать решения о дополнительных ограничительных мерах, не допуская негативных экономических последствий решений, передает РИА ФАН.

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Результаты до 16 ноября должны быть доложены в Роспотребнадзор. Об обстановке губернаторы обязаны докладывать каждую неделю.

Ранее эпидемиологи сообщили, что в российских регионах растет популяционный иммунитет к коронавирусу, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыКоронавирус
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