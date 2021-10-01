Губернатор Свердловской области пригрозил жителям региона локдауном
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram заявил, что единственная альтернатива обязательной вакцинации - локдаун.
По его словам, эпидемия коронавируса не отступает и лучше не становится, люди продолжают тяжело болеть
«Решение далось очень непросто, но, по мнению специалистов Роспотребнадзора, сейчас или вакцинация, или в противном случае - локдаун», - резюмировал Куйвашев.
Ранее глава Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление, согласно которому с 5 октября в регионе вводится обязательная вакцинация для некоторых работников. Первый компонент вакцины необходимо получить до 1 ноября, второй - до 1 декабря 2021 года.
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