Губернатор Свердловской области пригрозил жителям региона локдауном

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram заявил, что единственная альтернатива обязательной вакцинации - локдаун.

По его словам, эпидемия коронавируса не отступает и лучше не становится, люди продолжают тяжело болеть

«Решение далось очень непросто, но, по мнению специалистов Роспотребнадзора, сейчас или вакцинация, или в противном случае - локдаун», - резюмировал Куйвашев.

Ранее глава Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление, согласно которому с 5 октября в регионе вводится обязательная вакцинация для некоторых работников. Первый компонент вакцины необходимо получить до 1 ноября, второй - до 1 декабря 2021 года.

