Губернатор Севастополя предупредил о подрыве старых боеприпасов на полигоне

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы в четверг днем будут уничтожать большое количество боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учениями военных

По его словам, мероприятие плановое. Также в своем Telegram-канале он предупредил жителей о том, что, скорее всего, в городе, будут слышны громкие звуки.

28 марта Развожаев объяснил громкие звуки в городе тренировкой сил противовоздушной обороны, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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