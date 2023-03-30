Губернатор Севастополя предупредил о подрыве старых боеприпасов на полигоне
30 марта 202315:24
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы в четверг днем будут уничтожать большое количество боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
По его словам, мероприятие плановое. Также в своем Telegram-канале он предупредил жителей о том, что, скорее всего, в городе, будут слышны громкие звуки.
28 марта Развожаев объяснил громкие звуки в городе тренировкой сил противовоздушной обороны, передает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+10 750 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 467 / сут.
- Суд в Москве, где рассматривают дело журналиста WSJ, эвакуировали
- Лавров 6-7 апреля посетит Турцию
- Губернатор Севастополя предупредил о подрыве старых боеприпасов на полигоне
- Украинцы потребовали ядерное оружие США
- Правительство выделит более 2,5 млрд рублей для организации профобучения россиян
- Международный паралимпийский комитет оставит в силе отстранение российских и белорусских атлетов
- В России число процедур по программам суррогатного материнства упало на 70%
- ФСБ попросило суд арестовать журналиста Гершковича по делу о шпионаже
- Сенатор заявил, что число туристов в России сократилось в 25 раз
- Минобороны Британии: Страна не поставляла Киеву кассетные или фосфорные боеприпасы
30 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru