Губернатор Ростовской области объяснил учениями громкие звуки около Миллерово

Ранее в Сети появились сообщения о похожих на выстрелы звуках, которые местные жители слышали утром 15 августа, отмечает телеканал «360».

«В ходе учебной тревоги охраной аэродрома там отрабатывалось отражение атаки БПЛА с использованием учебной мишени, из стрелкового оружия», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Голубев призвал граждан сохранять спокойствие и доверять проверенной информации.

В конце июля в хуторе Дарагановка Ростовской области упал беспилотник, напоминает Ura.ru. В результате пострадали несколько человек, были повреждены частный дом и два автомобиля.

