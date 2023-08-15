Губернатор Ростовской области объяснил учениями громкие звуки около Миллерово
Громкие звуки, которые были слышны в районе Миллерово в Ростовской области, связаны с учебными стрельбами. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
Ранее в Сети появились сообщения о похожих на выстрелы звуках, которые местные жители слышали утром 15 августа, отмечает телеканал «360».
«В ходе учебной тревоги охраной аэродрома там отрабатывалось отражение атаки БПЛА с использованием учебной мишени, из стрелкового оружия», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Голубев призвал граждан сохранять спокойствие и доверять проверенной информации.
В конце июля в хуторе Дарагановка Ростовской области упал беспилотник, напоминает Ura.ru. В результате пострадали несколько человек, были повреждены частный дом и два автомобиля.
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