Губернатор предупредил о тренировочных стрельбах военных в Севастополе
26 мая 202312:24
Военные проведут в пятницу тренировочные стрельбы в Севастополе, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
«На Северной стороне в р-не кинотеатра «Моряк» ... с 12.00 до 13.00 будут проходить тренировочные стрельбы», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно.
Ранее Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников на Севастополь, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru