Губернатор предупредил о тренировочных стрельбах военных в Севастополе

Военные проведут в пятницу тренировочные стрельбы в Севастополе, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.

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«На Северной стороне в р-не кинотеатра «Моряк» ... с 12.00 до 13.00 будут проходить тренировочные стрельбы», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно.

Ранее Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников на Севастополь, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СтрельбаКрымСевастополь

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