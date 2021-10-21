Губернатор Подмосковья заявил об ограничениях для непривитых
Ковидные ограничения в Московской области затронут в основном тех, кто не привился от коронавируса. Такое заявление сделал губернатор региона Андрей Воробьев.
Воробьев отметил, что в Подмосковье в период пандемии относились к жителям с пониманием, однако те, кто не вакцинируются, подвергают риску как себя, так и окружающих. В связи с этим ограничения коснутся только непривитых.
«Если у тебя есть QR-код, если у тебя есть подтверждающие документы, то ты не будешь чувствовать ограничений. Но если тебе за 60 и ты по-прежнему игнорируешь, то риск заболеть у тебя очень высокий», - отметил Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
По словам губернатора, власти должны уберечь от заболевания как можно больше населения.
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