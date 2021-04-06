Губернатор Подмосковья поручил усилить контроль за газовым оборудованием в домах
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил коммунальным и экстренным службам в регионе усилить контроль за состоянием газового оборудования в частных домах Подмосковья. Об этом он заявила на заседании областного правительства.
Губернатор напомнил, что около 11% собственников квартир в каждом подмосковном доме не заключают договоры, по которым обслуживается газовое оборудование. По его словам, в частном секторе сложилась "более сложная" ситуация. Воробьев предупредил сотрудников о необходимости создавать во время проверок комфортные для граждан условия.
Зампред правительства региона Евгений Хромушин, в свою очередь, отметил, что управляющие компании должны информировать жителей об опасности проживания в доме с неисправным или непроверенным газовым оборудованием. Он также предложил внедрять в квартиры автоматический клапан для выключения газа, передает "Радио 1".
В Химках 19 марта произошёл взрыв газа в жилом доме, жертвами стали трое человек. Власти Подмосковья после инцидента приняли решение проверить все дома с газовым оборудованием в области.
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