Жители трех подъездов дома в Химках вернулись в квартиры после взрыва
Жильцы трех подъездов дома в подмосковных Химках, где в пятницу утром произошел взрыв, вернулись в свои квартиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Химок.
В пресс-службе уточнили, что жителей четвертого подъезда эвакуировали, вернуться в свои квартиры они не смогут, так как весь подъезд стал непригодным для жизни. При этом жители остальных трех подъездов вернулись домой.
По данным агентства, жители пострадавших квартир смогут разместиться в трех гостиницах города. По состоянию на вечер 19 марта все желающие уже заселились во временное жилье.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту взрыва бытового газа в многоквартирном доме. По официальным данным, в результате возникшего пожара погибли три человека, в том числе двое детей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 699 / сут.
Умерли
94 267+443 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+12 337 / сут.
- В Приморском крае сгорела птицеферма
- Экс-замглавы «Военторга» частично признал вину в суде США
- Китай и США договорились о создании рабочей группы по борьбе с изменением климата
- Доктор Мясников назвал продукты, продлевающие жизнь
- В Госдепе прокомментировали дело о шпионаже в Болгарии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru