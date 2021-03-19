Жители трех подъездов дома в Химках вернулись в квартиры после взрыва

Жильцы трех подъездов дома в подмосковных Химках, где в пятницу утром произошел взрыв, вернулись в свои квартиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Химок.



В пресс-службе уточнили, что жителей четвертого подъезда эвакуировали, вернуться в свои квартиры они не смогут, так как весь подъезд стал непригодным для жизни. При этом жители остальных трех подъездов вернулись домой.

По данным агентства, жители пострадавших квартир смогут разместиться в трех гостиницах города. По состоянию на вечер 19 марта все желающие уже заселились во временное жилье.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту взрыва бытового газа в многоквартирном доме. По официальным данным, в результате возникшего пожара погибли три человека, в том числе двое детей.

