Губернатор Петербурга одобрил смягчение закона о розничной торговле алкоголем в барах
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил изменения в статью 5 закона Санкт-Петербурга "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге", в которой регулировалась розничная торговля в небольших барах и буфетах. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.
Согласно изменениям, точки общепита, которые находятся в многоквартирных домах, а также на прилегающих к ним территориях, смогут торговать алкоголем до 1 января 2022 года. Единственным условием является площадь заведения: она должна быть не менее 20 квадратных метров.
Ограничения в 2022 году начнут работать для тех т.н. "наливаек", которые расположены в домах 1957-1970 годов постройки, а также в домах 1970-1980 годов. Для продажи алкоголя точки должны обладать залом обслуживания с площадью не менее 50 квадратных метров.
Закон, регулирующий деятельность подобных заведений, был подписан губернатором еще 23 июля. Изначально дата вступления закона была 1 января 2021 года, однако сроки и условия законопроекта пришлось скорректировать после недовольства предпринимателей.
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