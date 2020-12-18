Губернатор Петербурга одобрил смягчение закона о розничной торговле алкоголем в барах

Согласно изменениям, точки общепита, которые находятся в многоквартирных домах, а также на прилегающих к ним территориях, смогут торговать алкоголем до 1 января 2022 года. Единственным условием является площадь заведения: она должна быть не менее 20 квадратных метров.

Ограничения в 2022 году начнут работать для тех т.н. "наливаек", которые расположены в домах 1957-1970 годов постройки, а также в домах 1970-1980 годов. Для продажи алкоголя точки должны обладать залом обслуживания с площадью не менее 50 квадратных метров.

Закон, регулирующий деятельность подобных заведений, был подписан губернатором еще 23 июля. Изначально дата вступления закона была 1 января 2021 года, однако сроки и условия законопроекта пришлось скорректировать после недовольства предпринимателей.

