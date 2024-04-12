Глава Оренбуржья сообщил о стабильном снижении уровня воды в Орске

Уровень воды в подтопленном Орске стабильно снижается, заявил журналистам глава Оренбургской области Денис Паслер.

В Орске вода ушла из двух тысяч домов

«Видим уже тенденцию стабильного снижения в Орске. Существенно, это уже десятки сантиметров», - приводит слова губернатора РИА Новости.

В Оренбургской области подтоплено более 11,7 тысячи домов в 67 населенных пунктах и 40 садовых товариществах. Эвакуировано 10 739 человек.

Ранее власти Оренбурга спрогнозировали пик паводка в региональной столице на 12 апреля. Уровень воды в реке Урал у города превысил 11 метров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:НаводнениеОренбургская Область

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