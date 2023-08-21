Губернатор объяснил грохот в Ростове-на-Дону переходом самолета на сверхзвук

Причиной громкого хлопка, раздавшегося в понедельник в Ростове-на-Дону, стал переход самолета на сверхзвук. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области объяснил учениями громкие звуки около Миллерово

Ранее жители разных районов донской столицы сообщили о громком звуке, похожем на взрыв.

«В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук», — написал Голубев в своем Telegram-канале.

Губернатор призвал жителей региона сохранять спокойствие.

Между тем глава Калужской области Владислав Шапша заявил, что на территории региона отразили атаку беспилотника, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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