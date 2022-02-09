Губернатор Новосибирской области заболел COVID-19
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заразился коронавирусной инфекций. Об этом сообщил сам глава региона в Facebook.
Накануне Травников из-за повышенной температуры ушел на самоизоляцию, напоминает RT.
«Сегодня пришел результат моего теста на COVID-19. Результат положительный, поэтому несколько дней буду работать удаленно», — сообщил губернатор.
По словам Травникова, он чувствует себя нормально.
Ранее стало известно, что коронавирусом заболел министр обороны Украины Алексей Резников. Чиновник уже перенес COVID-19 в ноябре прошлого года, отмечает «Свободная пресса».
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