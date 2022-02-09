Губернатор Новосибирской области заболел COVID-19

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заразился коронавирусной инфекций. Об этом сообщил сам глава региона в Facebook.

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Накануне Травников из-за повышенной температуры ушел на самоизоляцию, напоминает RT.

«Сегодня пришел результат моего теста на COVID-19. Результат положительный, поэтому несколько дней буду работать удаленно», — сообщил губернатор.

По словам Травникова, он чувствует себя нормально.

Ранее стало известно, что коронавирусом заболел министр обороны Украины Алексей Резников. Чиновник уже перенес COVID-19 в ноябре прошлого года, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ГубернаторНовосибирская ОбластьКоронавирус
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