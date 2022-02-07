Постпред РФ при ООН Небензя заразился коронавирусом

Постоянный представитель России при Организации объединённых наций Василий Небензя сдал положительный тест на коронавирус. Об этом информирует постпредство РФ при ООН.

Там подчеркнули, что сотрудники постоянного представительства на постоянной основе проверяются на COVID-19. Наиболее строгий контроль проходят дипломаты, которые принимают участие в очных мероприятиях в штаб-квартире ООН в Нтю-Йорке.

Небензя отправился на самоизоляцию, он вернётся к офлайн формату работы после того, как результаты тестов станут отрицательными. О самочувствии постпреда не сообщается.

В этом месяце, согласно ротации, Россия председательствует в Совете безопасности ООН.

