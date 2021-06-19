Губернатор Новгородской области сделал третью прививку от COVID-19

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что сделал третью прививку от коронавирусной инфекции.

«Сегодня сделал третью прививку от COVID-19. Врач дал добро: после первых двух раз прошло уже больше полугода. Поддерживать высокий уровень антител важно, в том числе чтобы защититься от новых штаммов коронавируса», — написал Никитин на своей странице «ВКонтакте».

Глава региона призвал беречь здоровье, подчеркнув, что сегодня это «важно как никогда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сделал третью прививку от коронавируса.

