Губернатор Нижегородской области назвал основную причину взрыва в доме

Причиной взрыва в доме в Нижнем Новгороде стало не газовое оборудование в кафе, а утечка газа из газораспределительной системы. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, передает РИА Новости.

Никитин, посетивший место происшествия, подчеркнул, что это предварительный вывод "его будут перепроверять". Губернатор добавил, что ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" проверяет дом, чтобы исключить возможные источники утечки.

НСН ранее передавала, что сообщение о взрыве в многоэтажке поступило экстренным службам в 9:13. Произошло возгорание и частичное обрушение конструкций в цокольном этаже дома, где был расположен суши-бар. Пристрой разрушен, жильцы эвакуированы.

Погибших нет, пострадали трое человек, им оказана необходимая помощь. Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН заявила, что вина за регулярные инциденты с газом в жилых домах лежит на правительстве России.

