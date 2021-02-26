Спасатели разбирают завалы обрушившегося после взрыва суши-бара в Нижнем Новгороде

Спасатели проверяют, есть ли люди под завалами взорвавшегося суши-бара в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Взрыв в двенадцатиэтажном доме произошел в пятницу утром. Сейчас идет разбор завалов. Пока информации о пострадавших не поступало.

В ведомстве сообщили, что жильцов дома эвакуируют в пункт временного размещения.

Площадь возгорания составила 30 кв.м, произошло частичное обрушение конструкций.

