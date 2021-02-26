Спасатели разбирают завалы обрушившегося после взрыва суши-бара в Нижнем Новгороде
26 февраля 202110:38
Спасатели проверяют, есть ли люди под завалами взорвавшегося суши-бара в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Взрыв в двенадцатиэтажном доме произошел в пятницу утром. Сейчас идет разбор завалов. Пока информации о пострадавших не поступало.
В ведомстве сообщили, что жильцов дома эвакуируют в пункт временного размещения.
Площадь возгорания составила 30 кв.м, произошло частичное обрушение конструкций.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru