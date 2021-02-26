В Госдуме назвали виновников взрыва газа в Нижнем Новгороде

Бытовой газ взорвался в цокольном этаже 12-этажного дома в Нижнем Новгороде. Как сообщается в соцсетях, на этом месте находился суши-маркет «Самурай», ударной волной были задеты припаркованные у дома автомобили.

Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН возложила на правительство вину за регулярные инциденты с газом в жилых домах.

«Мы давали конкретные предложения. Но у нас в исполнительной власти вспоминают о людях только, когда произойдет очередной взрыв. А все остальное время думают, насколько дорого будет стоить установка автоматического отключения газоснабжения. Системы такие есть. В домах бизнес-класса они устанавливаются, но наш жилой фонд на 90% состоит из домов не бизнес-класса. Это предложение было отклонено по причине дороговизны», - сказала Хованская.

Она отметила, что на другие проекты власти находят деньги, но эту проблему игнорируют.