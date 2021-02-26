В Госдуме назвали виновников взрыва газа в Нижнем Новгороде
Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН возложила на правительство вину за регулярные инциденты с газом в жилых домах.
Бытовой газ взорвался в цокольном этаже 12-этажного дома в Нижнем Новгороде. Как сообщается в соцсетях, на этом месте находился суши-маркет «Самурай», ударной волной были задеты припаркованные у дома автомобили.
Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН возложила на правительство вину за регулярные инциденты с газом в жилых домах.
«Мы давали конкретные предложения. Но у нас в исполнительной власти вспоминают о людях только, когда произойдет очередной взрыв. А все остальное время думают, насколько дорого будет стоить установка автоматического отключения газоснабжения. Системы такие есть. В домах бизнес-класса они устанавливаются, но наш жилой фонд на 90% состоит из домов не бизнес-класса. Это предложение было отклонено по причине дороговизны», - сказала Хованская.
Она отметила, что на другие проекты власти находят деньги, но эту проблему игнорируют.
«Второе мое предложение было по газовым плитам, у которых сроки эксплуатации давно прошли. Чтобы при капитальном ремонте людям, которые получают субсидии по оплате жилого помещения и коммунальным услугам, менять эти плиты за счет бюджета на плиты с автоматическим отключением подачи газа. Такие плиты производятся у нас в России. Почему бы их не закупить и не предоставлять малоимущим гражданам возможность по замене? Это предложение было поддержано в старом Минстрое. Сейчас уже все поменялось. Но дальше слов, что они поддерживают, не пошло, тишина», - посетовала Хованская.
По ее мнению, происшествие в Нижнем Новгороде тоже может быть связано с неисправной плитой.
«Из этой системы, это очень важно, нужно убрать человеческий фактор. Иногда это забывчивость, а иногда простое вредительство. В любых ситуациях срабатывает система с автоматической передачей сигнала в диспетчерскую. Для юридических лиц можно более жесткие требования предъявлять, лицензию не давать, если у них нет плиты с автоматическим отключением газа», - заключила парламентарий.
Отметим, что на место происшествия отправилась оперативная группа областного главка МЧС. Информации о пострадавших пока не поступало.
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