Губернатор Моор: Формирование пика паводка в районе Ишима ожидают 22 апреля

Уровень воды в реке Ишим в районе одноименного населенного пункта достигнет пика в понедельник. Об этом заявил глава Тюменской области Александр Моор.

Уровень воды в реке Ишим в Тюмени достиг исторического максимума

«Динамика за последние часы говорит о том, что сегодня мы можем ожидать формирование пика уровня воды в городе Ишиме», — сообщил губернатор в Telegram-канале.

Как отметил Моор, интенсивность подъема воды в Ишиме снизилась, утром 22 апреля ее уровень составлял 10,64 м. В Ишимском районе действуют лодочные переправы, которые связывают отрезанные населенные пункты с «большой землей».

Ранее Александр Моор заявил о ликвидации протечки на дамбе в Ишиме, это место оперативно укрепили мешками с песком, напоминает RT.

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ФОТО: Пресс-служба Оренбургской области
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