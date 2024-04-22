Губернатор Моор: Формирование пика паводка в районе Ишима ожидают 22 апреля

«Динамика за последние часы говорит о том, что сегодня мы можем ожидать формирование пика уровня воды в городе Ишиме», — сообщил губернатор в Telegram-канале.

Как отметил Моор, интенсивность подъема воды в Ишиме снизилась, утром 22 апреля ее уровень составлял 10,64 м. В Ишимском районе действуют лодочные переправы, которые связывают отрезанные населенные пункты с «большой землей».

Ранее Александр Моор заявил о ликвидации протечки на дамбе в Ишиме, это место оперативно укрепили мешками с песком, напоминает RT.

